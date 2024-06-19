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أفراح ومناسبات

برعاية وزير السياحة.. بلدية زوق مكايل تفتتح الجمعة مهرجان "صَيف ومغتربين"

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:02
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برعاية وزير السياحة وليد نصّار وحضوره، تفتتح بلدية زوق مكايل يوم الجمعة في 21 الحالي مهرجان "صَيف ومغتربين" SUNTASTIC Festival  برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار وحضوره.

ينطلق المهرجان الخامسة والنصف بعد ظهر 21 الحالي ويستمر حتى 23 منه.
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