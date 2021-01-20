أفراح ومناسبات

في زحلة.. أول متحف ثقافي عالمي يضم 2500 تمثال و أيقونة للعذراء

Lebanon 24
20-01-2021 | 16:53
A-
A+
Doc-P-786067-637467588519618341.jpg
Doc-P-786067-637467588519618341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رجل الأعمال سباستيان جوزف ناصيف عن مشروعه الثقافي الديني الذي باشرالإعداد له على إحدى تلال مدينة زحلة، الذي سيضم مجموعة من 2500 تحفة للسيدة مريم العذراء.
وأكد ناصيف أنه وعلى الرغم من الفترة السوداء التي يمر بها لبنان وبمساعدة فريق كبي،ر بوشر التحضير لاطلاق المعرض الثقافي الدائم في زحلة لمجموعته الخاصة التي تضم حوالي 2500 قطعة يعود عمر اكثريتها لاكثر من مئات السنين تتعلق بمريم العذراء، رمز الحب للمسيحيين والمسلمين أيضًا والذي جرى جمعها من جميع بلدان العالم وسيتم عرضها في المتحف المنوي انشائه، لتكون شاهدة على تطور تمثيل مريم العذراء عبر قرون في مختلف الثقافات والبلدان من خلال التماثيل والأيقونات واللوحات. 
وأكد ناصيف أن هذه المبادرة هي تأكيد على تشبثنا بلبنان كبلد سيبقى دائماً رمزاً للايمان والانفتاح وملتقى لجميع الديانات والحضارات واختياره مدينته زحلة لانشاء هذا المعرض وفاء للمدينة التي كانت ولا تزال رمزاً للانفتاح والتلاقي على وحدة لبنان وحيث كانت دائماً العذراء مريم راعية وحامية لزحلة ولبنان.
No description available.
 
No description available.
 
 
No description available.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
16:22 | 2021-01-20
10:44 | 2021-01-14
21:43 | 2021-01-11
11:33 | 2020-12-28
21:46 | 2020-12-27
10:25 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website