في زحلة.. أول متحف ثقافي عالمي يضم 2500 تمثال و أيقونة للعذراء

كشف رجل الأعمال سباستيان جوزف ناصيف عن مشروعه الثقافي الديني الذي باشرالإعداد له على إحدى تلال مدينة زحلة، الذي سيضم مجموعة من 2500 تحفة للسيدة مريم العذراء.

وأكد ناصيف أنه وعلى الرغم من الفترة السوداء التي يمر بها لبنان وبمساعدة فريق كبي،ر بوشر التحضير لاطلاق المعرض الثقافي الدائم في زحلة لمجموعته الخاصة التي تضم حوالي 2500 قطعة يعود عمر اكثريتها لاكثر من مئات السنين تتعلق بمريم العذراء، رمز الحب للمسيحيين والمسلمين أيضًا والذي جرى جمعها من جميع بلدان العالم وسيتم عرضها في المتحف المنوي انشائه، لتكون شاهدة على تطور تمثيل مريم العذراء عبر قرون في مختلف الثقافات والبلدان من خلال التماثيل والأيقونات واللوحات.

وأكد ناصيف أن هذه المبادرة هي تأكيد على تشبثنا بلبنان كبلد سيبقى دائماً رمزاً للايمان والانفتاح وملتقى لجميع الديانات والحضارات واختياره مدينته زحلة لانشاء هذا المعرض وفاء للمدينة التي كانت ولا تزال رمزاً للانفتاح والتلاقي على وحدة لبنان وحيث كانت دائماً العذراء مريم راعية وحامية لزحلة ولبنان.