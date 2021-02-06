أفراح ومناسبات

"ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" ينظم ندوة حول المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
06-02-2021 | 11:57
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ينظم "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" ندوة تفاعلية عبر تطبيق زوم، نهار الإثنين 8 شباط، بهدف التداول حول ملف الساعة، وهو الموضوع الأكثر إلحاحاً لدى الشعب اللبناني،" المبادرة الفرنسية المتجدّدة، الكواليس والخفايا وفرص النجاح والفشل".

 

والندوة ستكون تحت عنوان: هل المبادرة الفرنسية في لبنان تُنقذ لبنان ام الطبقة السياسية؟

 

وتأتي في سياق ما يجري من أحداث في وطننا، وما آلت اليه المساعي المتعثرة لتأليف الحكومة، والمحاولات الحثيثة لخرق جدار التعنتّ الطاغي من هنا وهناك، وسعي اللبناني اليومي الى الحفاظ على وجوده وديمومته، وكفاحه المرير من أجل لقمة العيش.

 

يدير الجلسة الدكتور دال الحتّي،  وسيكون برنامجها على الشكل التالي :

 

١- كلمة ترحيبية ومقدمة عن الحيثيات لمنسّق الملتقى د.طلال حمود .

 

٢- الإعلامي الأستاذ فيصل جلول: الوضع الداخلي للرئيس ماكرون،  وأهمية لبنان في سياسته الخارجية.

 

٣- الإعلامي الأستاذ جوني منيّر: العلاقات الفرنسية مع القوى السياسية الداخلية في لبنان.

 

٤- الإعلامي الدكتور سامي كليّب: الحدود الأميركية للدور الفرنسي في لبنان.

 

٥- فترة حوار مفتوح (٤٥ دقيقة)

 

للمشاركة يرجى إستعمال الرابط المرفق على بطاقة الدعوة.

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