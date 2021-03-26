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أفراح ومناسبات
فوز كلية العلوم في اللبنانية بالمركز الثاني في مسابقة عالمية
Lebanon 24
26-03-2021
|
13:56
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فاز طلاب ماستر "العلوم الجيولوجية النفطية والبيئية" في كلية العلوم - الجامعة اللبنانية بالمركز الثاني من نهائي الشرق الأوسط في المسابقة العالمية (IBA2021- Imperial Barrel Award of the Middle East Region) التي نظمتها الجمعية الأميركية لعلماء الجيولوجيا النفطية (AAPG - American Association for Petroleum Geologists) في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 و23 آذار 2021، وذلك برعاية أرامكو السعودية والمكتب السعودي للاستشارات الجيوفيزيائية (Saudi Geophysical) وشركة (Chevron).
بسبب جائحة كورونا، تقدم الطلاب والطالبات كريستينا عاقله ورايان نعمة وميغالي شدراوي وهادي عبد الساتر وأحمد عز الدين إلى المسابقة افتراضيا عبر تطبيق (ZOOM) وقدموا نتائج دراستهم الخاصة بموضوع المسابقة وهو "التقييم البترولي لحوض الكانتابريا (the basque cantabrian basin) في إسبانيا ونمذجة خزاناته وتحليل بياناته الجيوفيزيائية.
وبعد خضوع الدراسات المقدمة من الفرق المشاركة إلى لجنة تحكيم دولية، حل فريق الجامعة اللبنانية بحسب بيان، ثانيا، فيما فاز بالمرتبة الأولى فريق جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.
وأشرف الدكتور عباس مغربل بشكل مباشر على عمل الطلاب وذلك بالتنسيق مع رئيسة قسم العلوم الجيولوجية في الكلية الدكتورة فيرونيك كازبارد.
ايوب
واستقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب الفريق الفائز، في حضور عميد كلية العلوم البروفسور بسام بدران، والدكتور مغربل، وهنأ الطلاب بالنتيجة التي وصلوا إليها خصوصا "أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها طلاب كلية العلوم، في هذه المسابقة ويحققون مراتب متقدمة".
وتمنى أيوب من الطلاب "أن يكونوا جزءا من خطة تحويل الجامعة اللبنانية إلى جامعة منتجة، ومساعدة زملائهم من خلال تجربتهم للمشاركة في هذه المنافسات خلال السنوات المقبلة".
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