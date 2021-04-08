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أفراح ومناسبات
إطلاق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة
Lebanon 24
08-04-2021
|
12:24
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أعلنت إدارة "مسرح إسطنبولي" و"جمعية تيرو للفنون" إقامة الدورة الثامنة من "مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة"، من 10 الحالي ولغاية 12 منه، على "المسرح الوطني اللبناني المجاني" في مدينة صور، تحت شعار "السينما في وجه الفساد".
يشارك في المهرجان 27 فيلما روائيا ووثائقيا وتحريك من 13 بلدا: كولومبيا، سوريا، فلسطين، مصر، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميريدكية ، غانا، بلجيكا ، مقدونيا الشمالية، فرنسا، إيران ، بلجيكا ولبنان. تتنافس الأفلام ضمن المسابقة الرسمية على جوائز أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثل، أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي.
تضم لجنة التحكيم المخرج بهيج حجيج ، المخرجة الفلسطينية نجوى النجار، المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز والمخرج وليد مونس.
يهدف المهرجان الى دعم السينما المحلية والتبادل الثقافي، وإقامة الورش التدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين، بالتعاون مع "مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان" و"مهرجان أيام فلسطين السينمائية" والتي يخصص فيها المهرجان أفلام تتحدث عن جائحة كورونا ومساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطلاب.
واشار مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، الى انه "من الضروري تسليط الضوء على الشرائط التي تتناول موضوع الفساد والقمع في البلدان التي تشهد تظاهرات وثورات شعبية، وأهمية الدور الذي تلعبه السينما في التغيير المجتمعي وفي المساهمة في الوعي والتحريض لمواجهة الفساد ".
اشارة الى ان "مهرجان صور، الحدث السينمائي كان الأول في تاريخ الجنوب عام 2014، بمشاركة 24 فيلما من 20 بلدا، في حضور الممثل المصري محمود قابيل. وكرمت النسخة الاولى المخرجة جوسلين صعب، فيما شارك في الدورة الثانية 58 فيلما من 32 دولة وشهدت تكريم المخرج جورج نصر. اما الدورة الثالثة فجاءت بمشاركة 61 فيلما من 25 دولة وبمشاركة المخرج غسان سلهب ، وعرضت الأفلام في مدن صور والنبطية وطرابلس ضمن فعاليات مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وشهدت الدورة الرابعة إقفالاً قسرياً لسينما ستارز في مدينة النبطية مما اضطر ادارة المهرجان لإقامة المهرجان في عددا من المدارس بمشاركة 52 فيلما من 27 بلدا.
وقد اقيمت الدورتان الأخيرتان ضمن فعاليات مهرجان تيرو الفني الدولي بمشاركة أفلام روائية ووثائقية وأفلام تحريك قادمة من مختلف قارات العالم، كما شهدت الدورة السابعة مشاركة 52 فيلما من 19 بلدا، وكرمت المخرج الراحل جان شمعون والمخرجة مي المصري .
يذكر ان المهرجان يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة على تأسيس المسرح الوطني اللبناني، والذكرى السنوية السابعة على تأسيس جمعية تيرو للفنون التي تعمل على فتح منصات ثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية حرة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائيّة والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة.
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