حفل تكريمي في صور للشهداء الهولنديين في لبنان

أقيم قبل ظهر اليوم في مدينة صور احتفالٌ إحياءً لذكرى الجنود الهولنديين الذين قضوا خلال تنفيذ مهامهم ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بالإضافة إلى جنود آخرين شاركوا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في معارك جرت في لبنان، بحضور العقيد الركن محمد نصر الدين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الهولندي Hans Van Der WOUDE، إلى جانب عدد من الضباط وأعضاء من السفارة الهولندية.