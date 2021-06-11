بكثير من الايمان الاب طوني الخولي ينعي أغلى الناس

غيّب الموت والدة الأب طوني الخولي السيدة ليندا سيف.الأب الخولي نعى والدته برسالة مؤثرة على فايسبوك كتب فيها:"ايها الأب السماوي، يا من ارسلت لخلاصنا ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح، فخلصنا بموته على الصليب، وبقيامته المجيدة من حكم الموت الابدي. إلتفت الى ماما ليندا التي انتقلت من بيننا، وضمها الى جموع أبرارك وقديسيك، واجعل رفاتها في أرضنا ذخيرة قيامة، وعربون حياة ابدية، وارسل إلينا، نحن المحزونين على فقدانها، روحك الحي القدوس المعزي، وثبتنا على الإيمان المستقيم بك، لنحيا في رضاك، ونؤهل لأن تجمعنا بها في ملكوتك بعد هذه الحياة، لنمجدك معها ونشكرك إلى الأبد. آمين"وأضاف: "إبنك يالي بحياتو ما رح ينساكي الأب طوني الخولي الراهب اللبناني الماروني".