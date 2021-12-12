أفراح ومناسبات

كلاسيكيّات ميلاديّة في "الأنطونيّة"

Lebanon 24
12-12-2021 | 23:07
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إلى جانب الهدايا والزّينة، تشكّل الموسيقى والأناشيد التقليديّة أساس الأعياد. في هذا الإطار تُقام أمسيات عدّة في بيروت والمناطق هذه الفترة، من بينها تلك التي تنظّمها "الجامعة الأنطونية" (بعبدا) يوم الإثنين المقبل في "كنيسة سيّدة الزروع" في حرمها. تتمحور الأمسية الإنشادية حول باقة من الكلاسيكيّات الميلاديّة المعروفة وتحمل عنوان Sing Along, Best of Christmas. وفيها، نسمع إنشاداً جماعيّاً من "جوقة الجامعة الأنطونية"، وإفرادياً من السوبرانو ميرا عقيقي والميتزو ــ سوبرانو غرايس مدوّر والتينور شارل عيد والباريتون سيزار ناعسي، مع مرافقة موسيقيّة يتولاّها عازف البيانو مارك كرم، في حين يقود المجموعة الأب توفيق معتوق (الصورة). تجدر الإشارة إلى أنّ الأمسية مجّانية ومفتوحة للعموم، مع الأخذ في الاعتبار التدابير الوقائيّة المعروفة تفادياً للإصابة بفيروس كورونا.
 
أمسية إنشادية ميلادية بقيادة الأب توفيق معتوق: الإثنين 20 كانون الأوّل الحالي ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ "كنيسة سيدة الزروع" (الجامعة الأنطونية ـــ بعبدا). الدخول مجاني. للاستعلام: 05/927000
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