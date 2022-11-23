شركة جديدة تنضم إلى الركب وتخطط لتسريح 6000 موظف!

أعلنت شركة "إتش بي" HP Inc، لصناعة أجهزة الكمبيوتر، عن عزمها تسريح ما بين 4000 إلى 6000 موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لبيان للشركة أمس الثلاثاء، لترتفع بعده أسهم الشركة بنسبة 1% في التداولات الممتدة.

وتعد "إتش بي" أحدث شركة تقنية تعلن عزمها لتقليص أعداد الموظفين نظراً للتحديات الاقتصادية. وسبقها إلى ذلك، شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا بلاتفورمز، وأمازون، ومايكروسوفت، وسيلز فورس.

وقالت "إتش بي"، إن "خطتها للتحول والجاهزية للمستقبل" يجب أن تؤدي إلى وفورات سنوية في معدل التشغيل الإجمالي تبلغ 1.4 مليار دولار أو أكثر في السنوات الثلاث المقبلة، مع حوالي مليار دولار في التكاليف بما في ذلك إعادة الهيكلة.

وأوضحت أنه من هذا المليار دولار، سيأتي 600 مليون دولار في السنة المالية 2023، التي تنتهي في 31 تشرين الأول 2023.

وأضافت "إتش بي"، سيتم تقسيم الباقي بالتساوي بين العامين الماليين 2024 و2025، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واعتباراً من تشرين الأول 2021، كان لدى "إتش بي" حوالي 51 ألف موظف.

وفي عام 2019، أعلنت "إتش بي" أنها ستسرح ما بين 7000 و9000 موظف.

وذكرت الشركة إن إيراداتها في الربع المالي الرابع، الذي انتهى في 31 تشرين الأول ، تراجعت بنسبة 0.8% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار.

وانخفضت الإيرادات في قطاع الأنظمة الشخصية، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، بنسبة 13% إلى 10.3 مليار دولار، مع انخفاض عدد الوحدات المباعة بنسبة 21%.

كما انخفضت إيرادات المستهلك في القطاع بنسبة 25%، فضلا عن انخفاض عائدات الطباعة، عند 4.5 مليار دولار، بنسبة 7%، فيما تراجعت عدد الوحدات المباعة في هذا القطاع بنسبة 3%.

(العربية)