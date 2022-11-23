Advertisement

إقتصاد

عن إفلاس مصارف واستعادة أموال المودعين.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1013400-638047935367802626.jpeg
Doc-P-1013400-638047935367802626.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شدد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، معتبرا أن تحديد سعر 15 ألف لسعر صرف المصارف خطوة إيجابية لكنه استغرب بدء العمل به في شباط المقبل.

 

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، رأى ان حاكم مصرف لبنان يبدو غير راض عن قانون الكابيتول كونترول كونه ربط إقراره بإلغاء كل التعاميم المصرفية ذات الصلة بينما ما من رابط فعلي بين القانون والتعاميم الصادرة.

 

وردا على سؤال عن أموال المودعين، أكد حبيقة أن استرجاع هذه الأموال تتطلّب دخول أموال فريش دولار الى البلد وذلك لن يتحقق إلا بعد توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي عن طريق أموال الخارج التي ستتبع هذا الاتفاق.

 

وأوضح حبيقة ان الكابيتول كونترول هو أحد شروط صندوق النقد وبإمكان لبنان ان يقرّه على سنة، لترك المجال أمام إمكانية إلغائه أو تعديله لاحقا، لكن المهم الآن إقراره تماشيا مع صندوق النقد للحصول على الأموال اللازمة.

 

وعن احتمال إفلاس بعض المصارف، أعاد حبيقة الموضوع الى سوء الإدارة ما يستدعي الدمج بطريقة ما لتقوية هذا القطاع.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:11 | 2022-11-23
05:00 | 2022-11-23
04:20 | 2022-11-23
04:20 | 2022-11-23
04:03 | 2022-11-23
02:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website