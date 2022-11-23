شراكة جديدة بين منصتي التكنولوجيا الصحية DRAPP وCOMIN لتوسيع الخدمات في مصر ولبنان

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تتحد شركتان للتكنولوجيا الصحية اليوم من أجل تحسين الخدمات الصحية في لبنان و مصر من خلال هذه الشراكة، يستفيد مرضى التأمين في شركة COMIN من الاستشارات الأونلاين في جميع التخصصات الطبية على DRAPP.تأسست شركة DRAPP في 2019 برئاسة هادي بساط، وتهدف إلى تحقيق سهولة التواصل مع الأطباء وأخصائيي الصحة، وتقديم رعاية واستشارات طبية عن بُعد للمرضى في أكثر من 90 دولة.وقد صرح هادي البساط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DRAPP أن "العلاقة بين الطبيب والمريض أكبر من المواعيد ومكالمات الفيديو فقط؛ الأمر يتعلق بتسهيل التواصل والتوفيرالشامل للخدمات."وأضاف أنه "بوجود أكثر من 100 تخصص لخدمة جميع الحالات بصورة متكاملة، بالإضافة لمميزات الاستجابة السريعة التي تسعى لربط المرضى بالأطباء في أقل من 3 دقائق".تعتبر DRAPP أن هذه الشراكة الجديدة هي خطوة أخرى استثنائية لإتمام العملية العلاجية وتحقيق أفضل تجربة للمريض، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى الطوارئ، والقدرة على إدارة خطة علاج المريض ومتابعة التزامه بها.وتعد شركة COMIN إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين والتي تخدم المرضى مباشرة من خلال منصاتهم. أسسها كلا من روجر وروفائيل زكار عام 2017، لجعل التأمين بسيطًا ومريحًا لسهولة تقديم الغطاء التأميني للعملاء.ببساطة، تجمع Comin بين منتجات شركاء التأمين وتميز الخدمات مع التكنولوجيا لخلق أسهل وأسرع طريقة لشراء بوالص تأمين جديرة بالثقة. ومع وجودها في 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن نهج Comin الرقمي الأول يبسط معاملات التأمين ويقلل الوقت اللازم لشراء منتج تأمين إلى 90 ثانية أقل!بموجب هذه الاتفاقية، تهدف شركتيDRAPP للاستشارات الطبية عن بُعد، وCOMIN للتأمين إلى خلق تجربة شاملة لربط الأطباء والمرضى، وتقديم فرصة أفضل للوصول إلى رعاية صحية متخصصة لكل فرد.