18
o
بيروت
21
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تحذير جديد..ركود بريطانيا سيتفاقم مع ازدياد ضغوط تكلفة المعيشة
Lebanon 24
23-11-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر استطلاع رئيسي من أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود، مع توقعات بأن يزداد سوءًا مع اقتراب العام 2023.
وقالت S&P Global، إن استطلاعها لمديري المشتريات يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتقلص بمعدل ربع سنوي يبلغ 0.4٪. وانتشر التشاؤم على نطاق واسع في نوفمبر، حيث شهدت شركات الخدمات انخفاضًا في الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.
Advertisement
ألقت الشركات باللوم في محنتها على أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الجامح وارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المستهلكين والشركات إلى تقليص الإنفاق غير الضروري. وبالنسبة للمصنعين، تعمل قيود بريكست والانكماش العالمي أيضًا على إعاقة الصادرات.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global، إن "الانخفاض الحاد في النشاط التجاري في نوفمبر يضيف إلى العلامات المتزايدة على أن المملكة المتحدة في حالة ركود، ومن المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الأشهر الأخيرة من العام 2022".
جاء التحذير بعد توقعات متشائمة من كل من بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية. ويرى كلاهما استمرار الركود خلال العام المقبل، حيث رفع بنك إنجلترا احتمالية حدوث مزيد من الضعف في العام 2024 إذا اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لإعادة التضخم إلى الهدف.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
Lebanon 24
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
01:30 | 2022-11-23
23/11/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
06:17 | 2022-11-23
23/11/2022 06:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
06:00 | 2022-11-23
23/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
07:22 | 2022-11-23
23/11/2022 07:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2022-11-23
أوكرانيا... كم بلغ العجز في موازنة الـ2023؟
14:35 | 2022-11-23
"مرصد الاقتصاد اللبناني" للبنك الدولي: تعويم القطاع المالي بات غير قابل للتطبيق
14:00 | 2022-11-23
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-23
بسبب الوقود الأكثر أهميّة للإقتصاد... أزمة قد تُصيب العالم بالشلل
11:30 | 2022-11-23
بيان مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
09:45 | 2022-11-23
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
23/11/2022 22:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
23/11/2022 22:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
23/11/2022 22:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact