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إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
23-11-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39800 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39500 و39600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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