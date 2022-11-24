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إقتصاد
أسهم العقارات ترفع "ستوكس 600" لأعلى مستوى في 3 أشهر
Lebanon 24
24-11-2022
|
13:25
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أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الخميس، مدفوعا بمكاسب في الأسهم العقارية، بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر تشرين الثاني توقعات تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة.
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وأغلقت "وول ستريت" على مكاسب قوية الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك الفيدرالي اتفاق "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسات على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة زيادة معدلات الفائدة.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 18 أغسطس، على الرغم من أن أحجام التداول كانت محدودة بسبب عطلة السوق الأميركية بمناسبة عيد الشكر.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" أكثر من 15 بالمئة عن مستوياته المتدنية المسجلة عند الإغلاق في 29 سبتمبر، مع تفوق موسم أرباح متفائل والآمال في تباطؤ رفع معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أثر المخاوف بشأن الركود المحتمل في أوروبا.
وكان قطاع العقارات الحساس لمعدلات الفائدة الأفضل أداء في أوروبا، إذ ارتفعت أسهمه 2.5 بالمئة مع انخفاض عائدات سندات الحكومة الألمانية.
وقفز سهم شركة "إل.إي.جي إيموبيليان" الألمانية للإسكان 6.8 بالمئة بعد أن رفع "مورغان ستانلي" تصنيفه لسهم شركة العقارات الألمانية إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية.
(سكاي نيوز عربية)
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