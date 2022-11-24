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إقتصاد

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة القياسي

Lebanon 24
24-11-2022 | 16:00
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خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 9% بما ينسجم مع توقُّعات السوق، فيما يستجيب صانعو السياسة النقدية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى الخانة الفردية قبل نهاية هذا العام، مع دخول تركيا مرحلة نهائية قبل الانتخابات التي ستعقد خلال أشهر قليلة.
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وتوقَّع اقتصاديون شملهم استطلاع "بلومبرغ" بالإجماع خفضاً بـ150 نقطة أساس لسعر الفائدة القياسي إلى 9% من 10.5%.

وتحرك سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف على وقع القرار، ليتم تداولها عند 18.6309 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 0.1% عند الساعة 2:08 من بعد الظهر في إسطنبول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو في بيان إنَّ سعر الفائدة الحالي مناسب، وقررت إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها في آب.
 
المصدر: الشرق
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