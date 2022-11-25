احتياطيات روسيا الدولية ترتفع بنحو 17 مليار دولار

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زادت احتياطيات روسيا الدولية في أسبوع بواقع 16.7 مليار دولار وبلغت 568.8 مليار دولار، بحسب بيان نشره البنك المركزي الروسي اليوم.وجاء في البيان أن "حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 18 نوفمبر 2022 بلغ 568.8 مليار دولار، بعد أن ارتفع خلال أسبوع بمقدار 16.7 مليار دولار أو بنسبة 3% تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابية".وفي العام 2021، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 5.9% ووصلت بحلول 1 يناير من العام الجاري (2022) إلى 630.6 مليار دولار.واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص."فيدوموستي"