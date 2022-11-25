هل يتم التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز في اوروبا؟

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فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم الخميس، في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز، وقرروا عقد اجتماع آخر في منتصف ديسمبر المقبل.وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الخارجية الهنغاري عقب اجتماع في بروكسل اليوم، حيث قال: " لم يتخذ وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قرارا للحد من أسعار الغاز، وستستمر المناقشة في ديسمبر".واجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لمناقشة إمكانية الحد من تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز واعتبره عدد منهم "مهزلة".وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحا للمفوضية الأوروبية تم الكشف عنه قبل يومين ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاواط ساعة.لكن العديد من الدول الأعضاء اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها.وقالت وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكفا، لدى وصولها إلى الاجتماع إن "السقف على سعر الغاز الوارد في الوثيقة لا يرضي أي بلد حاليا".وأضافت "إنها مهزلة بالنسبة لنا بعد هذا الكم الكبير من المحادثات والمقترحات" للوصول إلى السقف المطروح للأسعار.وانتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان أيضا مقترح المفوضية.وكانت خطة تحديد سقف للأسعار، التي لم تكن المفوضية متحمسة لها في الأساس، حيدت بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، كانت تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر مثل الأسواق الآسيوية.ومع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات."RT + أ ف ب"