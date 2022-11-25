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إقتصاد
الدولار مجدداً فوق عتبة الـ40 الفاً.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
25-11-2022
|
03:05
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ما بين 40000 و40050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39950 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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