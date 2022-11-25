إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40250 و40350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40000 و40050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.