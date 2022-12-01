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إقتصاد

إندونيسيا تخطط لطرح أحد أكبر حقول الغاز في العالم بالمزاد

Lebanon 24
01-12-2022 | 12:00
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قال وزير الطاقة الإندونيسي أريفين تصريف، إن الحكومة الإندونيسية تدرس خططا لطرح حقل غاز شرق ناتونا للبيع في مزاد.
ويعتبر حقل غاز شرق ناتونا هو أكبر حقل غاز غير مطور في العالم ويقع في بحر الصين الجنوبي ويقدر احتياطي الغاز فيه بحوالي 222 تريليون قدم مكعب (6.3 تريليون متر مكعب)، وواجهت شركات الغاز صعوبات في تطوير الحقل حيث يحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنسبة 70%.
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وأشار وزير الطاقة الإندونيسي إلى أن تطوير حقل شرق ناتونا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإندونيسي وسوق الغاز الإقليمي.
يذكر انه تم اكتشاف حقل غاز ناتونا في عام 1973، وفي عام 1980، أقامت شركة النفط المملوكة للدولة الإندونيسية بارتامنانيا وإيكسكسون مشروعا مشتركا لتطوير الحقل، ولكن في النهاية لم يتم تنفيذ المشروع بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ثم انفصلت الشركتان في 2007.
 
 
(سبوتنيك)
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