أسواق بريطانيا تستعد لأسوأ "أعياد ميلاد" منذ سنوات!

تستعد أسواق بريطانيا لتسجيل أسوأ مبيعات منذ سنوات في موسم "أعياد الميلاد" ورأس السنة، وذلك في ظل أزمة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة القلق لدى الكثيرين من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي المقبلة.

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وتبين من أحدث البيانات الصادرة في لندن، أن الإقبال على الأسواق في بريطانيا انخفض بنسبة 13.6% خلال شهر شباط الماضي، بتراجع 1.5 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في أيلول، حيث يتجه المستهلكون أكثر فأكثر نحو الحد من إنفاقهم بسبب التكلفة الحادة لأزمة المعيشة.



ووفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، يعد هذا أسوأ من متوسط الانخفاض خلال الثلاثة أشهر الماضية والبالغ 11.5%، وهو ما يُنبئ بمزيد من التراجع خلال موسم "عيد الميلاد" ورأس السنة الذي يُعتبر فترة التسوق الرئيسية من كل عام، بما يجعل أسواق بريطانيا تتجه لتسجيل أسوأ "عيد ميلاد" منذ سنوات من حيث المبيعات وإقبال المستهلكين، ويُستثنى من ذلك بطبيعة الحال فترة كورونا، أي خلال العامين الماضيين عندما تعطلت الأسواق بسبب الإغلاقات للحد من الوباء.