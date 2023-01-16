Advertisement

إقتصاد

في مصر... اكتشاف حقل غاز جديد

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1029141-638094473240630146.jpg
Doc-P-1029141-638094473240630146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكَّنت شركة "وينتر شال ديا" الألمانية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر من اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.

وتتوزع حصص العمل في تلك المنطقة ما بين الشركة الألمانية بنسبة (40%)، وباقي الحصة على شركات "كيرون إنرجي" وشركة "آي إن إيه" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).
Advertisement

وسيتم تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

وتقوم شركة دسوق للبترول (دسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي الكيان المشترك القائم بالعمليات بين الشركة الألمانية وقطاع البترول المصري متمثلا فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وفي هذا السياق، قال جورج بريسر، نائب أول للرئيس- المسؤول عن الاستكشاف العالمي في شركة وينترسال دِيا فى بيان صحفي اليوم : يُعَدُّ هذا الاكتشاف نجاحاً جديداً في إحدى مناطق الاستكشاف الرئيسية لدينا وبفضل قرب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سيكون بمقدورنا تطوير الاكتشافات التجارية بسرعة وتوفير موارد غاز إضافية.

ومن جهته، قال سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر، : "ويترشال دِيا تتطلّع إلى النموّ في مصر، ويشكّل الاكتشاف الجديد مؤشراً إيجابياً على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى موارد طاقة إضافية عند كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم؛ فإن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير كميات جديدة أخرى من هذه الموارد".

يُشار إلى أن وينترشال دِيا بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر 2021، ويُعتبَر الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص.(المال)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:24 | 2023-01-16
01:46 | 2023-01-16
00:12 | 2023-01-16
23:30 | 2023-01-15
23:06 | 2023-01-15
13:00 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website