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إقتصاد
في مصر... كم يبلغ عدد السياح السنوي؟
Lebanon 24
24-01-2023
|
05:00
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قال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، إن مصر تحتاج إلى نحو 290 ألف غرفة فندقية تدخل الخدمة حتى عام 2028، بتكلفة استثمارية لا تقل عن 30 مليار دولار.
وأعلن وزير السياحة والآثار خلال تواجده بمجلس الشيوخ، أنه يستهدف نمو سريع من 25 إلى 30% سنويا، مشيرًا إلى أنه وفقا لمنظمة السياحة العالمية، فإن حِصة مصر تصل نحو 13 مليون سائح في 2019، وفقًا لتقديرات المنظمة.
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وأشار إلى توافقه مع ما ذكره نواب الشيوخ، بأن مصر لم تستغل مقوماتها الفريدة في القطاع السياحي، قائلًا: لم نحصل على ما نستحق من إيرادات سياحية، متابعا: مصر تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة.(القاهرة 24)
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