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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-01-2023
|
13:00
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نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال حثه زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.
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ونقلت الصحيفة عن ميشال قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.
وأضاف ميشال أن "الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.( فايننشال تايمز)
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