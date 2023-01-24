بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم بعد ارتفاعها أمس إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع، في ظل تفاؤل حول الطلب على الخام من الصين.



وعند الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند مستوى 81.52 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.12% عن سعر التسوية السابق.

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كما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 87.92 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.31% عن سعر الإغلاق السابق.



وكانت عقود "برنت" الآجلة سجلت أمس ارتفاعا بنسبة 0.6% لتسجل 88.19 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع كانون الاول الفائت. (روسيا اليوم)