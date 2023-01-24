في اوروبا... أسعار الغاز تسجل انخفاضا

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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، بنحو 10% حيث بلغت 670 دولارا لكل ألف متر مكعب.افتتحت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر فبراير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) التداولات عند مستوى 672 دولارا بانخفاض نسبته 9.7%.وكانت أسعار الغاز قد أنهت تداولات الامس عند مستوى 743.8 دولار لكل ألف متر مكعب.وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا في 17 كانون الثاني الجاري إلى دون مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى في 16 شهرا منذ 31 اب 2021.وأشار خبراء إلى أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية آخذ في الانخفاض بسبب الطقس الدافئ والرياح القوية، التي أدت إلى زيادة توليد الكهرباء، فضلا عن احتياطيات الغاز الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي.( نوفوستي)