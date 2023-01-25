العراق... كم بلغت الارباح التي حققها من خلال النفط؟

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أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 103 مليونا و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و708 مليونا و556 ألف دولار.وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لكانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليونا و735 ألفا و151 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليونا و223 ألفا و338 برميلا.كذلك لفت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.636 دولار، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. ( RT)