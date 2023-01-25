Advertisement

إقتصاد

بين سوريا والعراق... حركة الشحن تعود الى طبيعتها

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1031937-638102241339271611.jpg
Doc-P-1031937-638102241339271611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح أنه سيتم السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدندح إن دخول الشاحنات التجارية السورية إلى العراق، والشاحنات التجارية العراقية إلى سوريا توقف منذ تفشي وباء كورونا.
Advertisement

وأضاف أن الحكومة العراقية سمحت بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية، وخاصة الحمضيات إلى محافظات العراق كافة.

ولفت الدندح إلى أن الشاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.(سانا)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:40 | 2023-01-25
08:00 | 2023-01-25
07:48 | 2023-01-25
05:13 | 2023-01-25
02:17 | 2023-01-25
02:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website