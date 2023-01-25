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إقتصاد

الدولار يرتفع وسط ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأميركي

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:00
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ارتفع الدولار، الأربعاء، وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر.
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وتراجع اليورو 0.12% مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل  أيار.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعدما وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 كانون الثاني.
وأدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وما نتج عنه من تباطؤ في تضخم الاقتصادات المتقدمة إلى تكهنات بأن يوقف الاحتياطي الاتحادي وبنوك مركزية أخرى قريبا رفع أسعار الفائدة.

ونتيجة هذه التوقعات، هبط مؤشر الدولار، الذي كان قد ارتفع على خلفية رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة العام الماضي، أكثر من 11 من أعلى مستوى في 20 عاما الذي سجله في أيلول عند 114.78.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء المقبل، مقابل زيادة بلغت 50 نقطة أساس في كانون الأول. (العربية)         

المصدر: العربية
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