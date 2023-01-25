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إقتصاد

سهم "مايكروسوفت" يعوّض خسائره

Lebanon 24
25-01-2023 | 16:00
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انتعش سهم شركة التكنولوجيا الأميركية "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، بعد تراجع سجله أمس الثلاثاء في جلسة التداول الرئيسية في بورصة ناسداك الإلكترونية.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع السهم في التداولات الإلكترونية إلى 252.26 دولار، وكان سهم "مايكروسوفت" قد أنهى تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.22% عند 242.04 دولار.
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وفسرت بوابة ARTnews الأميركية انتعاش السهم بأن صافي الدخل المعدل للسهم الواحد كان أعلى من توقعات السوق، فمثلا توقع محللو Thomson Reuters أن يصل إلى مستوى 2.29 دولار للسهم.

بينما أظهر التقرير الماضي أن المؤشر عند 2.32 دولار للسهم، فيما تمكنت الشركة من زيادة الإيرادات، التي صعدت في الفترة التي شملها التقرير بنسبة 2% من 51.73 مليار دولار إلى 52.75 مليار دولار، ومقابل توقعات تسجيل 52.9 مليار دولار. 

كما أعلنت "مايكروسوفت" تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2023، مع قوة أداء وحدة السحابة الذكية، التي حققت إيرادات عند 21.51 مليار دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي، وأفضل من التوقعات البالغة 21.4 مليار دولار. (روسيا اليوم)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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