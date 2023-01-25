هل نجحت الولايات المتحدة في خنق النفط الإيراني؟

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أكدت تحليلات الشحن لشركة "فورتيكسا" أن صادرات النفط الإيرانية قفزت إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا في الـ 2022، وهو أعلى مستوى منذ العام 2019، عندما شددت واشنطن العقوبات على طهران.وجاء ذلك فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستزيد الضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني، حيث يسعى البيت الأبيض إلى فرض عقوبات تهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية، فيما قفزت صادرات إيران من الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وفقا لبيانات صادرة عن شركة متخصصة في تتبع شحنات النفط.وفي العام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا "خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.لكن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، انسحبت في مايو 2018 من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك على صادرات النفط الإيرانية.وفي العام 2019 قررت واشنطن فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المتورطة في بيع النفط الإيراني، من جهتها أفادت طهران بأن صادرات النفط الإيرانية في شهر نوفمبر 2022 حطمت الرقم القياسي منذ العام 2018.وفي مارس 2019، كشف وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبو، عن عزم بلاده ممارسة الضغط لخنق إيران وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.( RT + فارس)