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إقتصاد

سيكون أكبر من الموجود في لاس فيغاس.. مشروع لكازينو ضخم في الإمارات إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-05-2023 | 23:00
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تنوي شركة عملاقة للفنادق والكازينوهات، إقامة أكبر مشروع استثماري في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، مشيرة إلى أن 4 بالمئة من حجم المشروع سيخصص لإقامة كازينو أكثر من الموجود في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
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وتصدرت وين ريزورتس عناوين الصحف في كانون الثاني ، من العام الماضي حين قالت؛ إن منتجع "وين" جزيرة المرجان، وهي منطقة حرة، سيستضيف أول كازينو في الإمارات العربية المتحدة، التي يُحظر فيها القمار منذ فترة طويلة.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس التنفيذي لوين؛ إن الكازينو بالمنتجع يجري تطويره ليصبح أكبر من الموجود في لاس فيغاس.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لرويترز هذا الأسبوع: "مساحة الكازينو تشكل أربعة بالمئة من التطوير الإجمالي".
وقالت وين الأسبوع الماضي إن المنتجع الذي يضم 1500 غرفة، والمقام على جزيرة من صنع الإنسان قبالة ساحل رأس الخيمة، سيكلف 3.9 مليار دولار.

وقال مسؤولون من وين ورأس الخيمة؛ إن الكازينو سيتم ترخيصه، لكنهم طرحوا تساؤلات عن الكيفية التي ستقوم بها إمارة رأس الخيمة، لرفع الحظر عن هكذا نشاطات، منصوص عليها في القانون الإماراتي.

وقال فيليبس؛ إن دولة الإمارات "تقدمية التفكير، حين يتعلق الأمر بالسياحة"، وأشار إلى أن منتجع "وين" سيكون عنصرا أساسيا في مسعى رأس الخيمة المكثف نحو تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو الثلث في مرحلة ما. وتُظهر بيانات حكومية أن نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، جاء من أنشطة الإقامة وتقديم الطعام في عام 2019.

واستقبلت إمارة رأس الخيمة، وهي من الأصغر والأقل شهرة بين الإمارات السبع، العام الماضي أكبر عدد زوار لديها على الإطلاق، مسجلة 1.13 مليون زائر.(عربي 21)


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