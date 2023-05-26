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إقتصاد

عن "إقتصاد أميركا".. كلامٌ إيجابي من صندوق النقد

Lebanon 24
26-05-2023 | 23:35
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023 فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي، الجمعة، بُعيد نشر الأرقام المحدّثة: "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".
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وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في العام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

وبالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا "سيفًا ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

وأضافت: "إن الطلب المرن وسوق العمل قدما طبعا اندفاعة للأسر الأميركية، لكنهما ساهما أيضاً في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعاً بالأساس".

ورداً على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي "إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول" إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2 بالمئة، بحسب ما قالته غورغييفا.
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