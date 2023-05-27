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إقتصاد
للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
27-05-2023
|
02:58
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إرتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة مع اقتراب المسؤولين الأميركيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي.
وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار للبرميل.
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وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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