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إقتصاد

شركة مشهورة قد تُلغي آلاف الوظائف... ما السبب؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 09:58
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ذكرت صحيفة تايمز البريطانية إن شركة "رولز رويس" عملاقة تصنيع محركات الطائرات والتوربينات قد تخفض آلاف الوظائف ضمن عملية هيكلة واسعة لخفض التكاليف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إن الشركة البريطانية عينت مستشارين بقيادة "ماكينزي آند كو" من أجل تقديم المشورة لتبسيط عملياتها بما في ذلك دمج الإدارات غير التصنيعية في أقسام الطيران المدني وأنظمة الدفاع وأنظمة الطاقة بالشركة.
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وذكر ت الصحيفة أن عملية الهيكلة هذه قد ينتج عنها إلغاء 10 بالمئة من حوالي 30 ألف وظيفة في هذه الأقسام.

وبحسب التقرير فإن المقر الرئيسي لشركة "رولز رويس" في "ديربي" البريطانية قد يكون الأكثر تضررا من التخفيضان، حيث تتمركز فيه معظم الوظائف الإدارية.

وقال متحدث باسم الشركة إنها لم تتخذ قرار بعد بشأن قوتها العاملة.

وبدأ الرئيس التنفيذي الجديد للشركة توفان إرجينبيلجيك عملية هيكلة واسعة حيث ذكر في وقت سابق أن عملاقة الهندسة الجوية تحاتج إلى الإصلاح من أجل البقاء. (سكاي نيوز)
 
 
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