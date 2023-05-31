Advertisement

إقتصاد

بين ليلة وضحاها حياة أصغر مليارديرة في العالم انقلبت.. أصبحت خلف القضبان! (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1072628-638211203631938409.png
Doc-P-1072628-638211203631938409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقلبت حياة إليزابيث هولمز بين ليلة وضحاها بعد أن أصبحت أيقونة وادي السليكون وأصغر مليارديرة في العالم، حيث يتعين عليها الآن أن تستيقظ كل صباح في الساعة 6 صباحاً، وأن تشغل وظيفة براتب أقل من 0.12 دولار في الساعة، وتتشارك مرافق الاستحمام في سجن جنوب تكساس.

فبعد إدانتها بتهم متعددة بينها الاحتيال على المستثمرين خلال إدراتها شركة Theranos الناشئة، ستقضي الفتاة الأميركية إليزابيث هولمز 11 عاماً من حياتها خلف القضبان.

وانقلب كل شيء في حياتها، فبعدما كانت تظهر على أغلفة المجلات جنباً إلى جنب مع شخصيات بارزة مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، واجتذاب شخصيات للاستثمار في شركتها الناشئة، التي وعدت باختبار مجموعة واسعة من المشكلات الصحية باستخدام بضع قطرات من الدم، كل شيء بدأ في الانهيار بعد تحقيق دامغ أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 2015.

ادعاءات كاذبة

ودينت هولمز بالادعاء الكاذب أن مختبرها الناشئ للدم يمكنه تشخيص عدد كبير من الحالات باستخدام قطرة دم واحدة فقط.

وقبل أن يكشف جون كاريو، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مزاعم شركتها الكاذبة، كانت هولمز نفسها تمتلك ثروة صافية قدرها 4.5 مليار دولار عن عمر يناهز 30 عاماً فقط، وفقاً لمجلة "فوربس".

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إدوارد دافيلا، بحضور المليارديرة الصغيرة إلى السجن أمس الثلاثاء (30 أيار 2023) بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة مناشدتها بالبقاء طليقة أثناء استئناف إدانتها.

واعتباراً من الليلة الماضية، شاركت هولمز وهي أم لطفلين سريراً بطابقين في زنزانتها بالسجن مع ثلاث نساء أخريات على الأقل.

وستعيش بين سجناء مشهورين آخرين، بمن فيهم نجمة تلفزيون الواقع جين شاه وجينا رايان، التي دِينت بالمشاركة في أعمال الشغب في 6 كانون الثاني في مبنى الكابيتول، بحسب "نيويورك بوست".
 
 
Advertisement
 
أصغر مليارديرة

وهولمز كانت أصغر مليارديرة بأميركا عام 2014، عندما كانت شابة بعمر 30 عاماً، تركت دراستها الجامعية لتؤسس شركة يمكنها أن تغير من وجه الخدمات الصحية في أميركا، كما زعمت حينها.

وتركت إليزابيث دراستها في جامعة ستانفورد، لتلتحق بعمر الـ 19 بتنفيذ خططها بإنشاء شركتها الخاصة، وللحصول على رأس المال أنفقت ما ادخره والداها لتعليمها.

وتمكنت من خلال شركتها "Theranos" من السيطرة على قطاع بالتشخيص الطبي تقدر قيمته بحوالي 76 مليار دولار، لكنها كانت بحاجة لفكرة جديدة في تغيير عالم فحوص الدماء الذي شهد تغييرات طفيفة منذ ستينيات القرن الماضي. (العربية)


إقتصاد

منوعات

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:53 | 2023-05-31
01:55 | 2023-05-31
23:18 | 2023-05-30
16:00 | 2023-05-30
15:27 | 2023-05-30
14:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website