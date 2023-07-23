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إقتصاد

بيوم واحد.. أغنى رجل في العالم يخسر أكثر من 20 مليار دولار!

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:38
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خسر رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك قرابة 20.3 مليار دولار في يوم واحد، لكنه بقي محافظاً على مركزه كأغنى رجل في العالم.

وقالت مجلة "إيكونوميك تايمز"، مساء الجمعة الماضي، إن خسارة ماسك تأتي إثر هبوط سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا" في البورصة الأميركية.
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وهبط سهم شركة "تسلا" بنسبة 9.7%، بعدما رجح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك احتمال أن تواصل الشركة خفض أسعار سياراتها الكهربائية.

ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ"، فقد تراجعت ثروة ماسك بنحو 20.3 مليار دولار إلى 234.4 مليار دولار، ويعد هذا التراجع سابع أكبر هبوط لثروة ماسك في التاريخ.

وعلى الرغم من هبوط ثروة إيلون ماسك فإنه حافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم.

وماسك هو رائد أعمال وشخصية تقنية أميركية، وهو مالك ورئيس شركات عدة شركات؛ منها "تسلا" و"تويتر"، وله العديد من الشركات التي قام بإنجازها على مستوى العالم.(وكالات)

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