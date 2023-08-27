تعرفوا إلى أفضل 10 خطوط طيران في العالم خلال الـ 2023

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حصلت الخطوط الجوية اليابانية على أعلى تصنيف قامت به شركة Bounce، وهي شركة لتخزين الأمتعة، بمقارنة 60 شركة طيران من جميع أنحاء العالم لتحديد أي منها هي أفضل شركة طيران دولية.وشمل تصنيف الشركة الوصول في الوقت المحدد، الإلغاءات، معدل الرحلات الجوية، الوجبات، الترفيه على متن الطائرة، راحة المقاعد، خدمة الموظفين، بدل الامتعة المجاني محليا ودوليا درجة الطيران.وحظت الخطوط الجوية اليابانية على إجمالي 8.28 نقطة، حيث تشمل الشركة خدمات الطيران لما يقرب من 220 وجهة محلية ودولية بحوالي 35 دولة حول العالم.إليك تصنيف أفضل 10 شركات طيران في 2023 بحسب شركة Bounce:1- الخطوط الجوية اليابانية2- طيران سنغافورة3- الخطوط الجوية القطرية4- الخطوط الجوية الكورية5- فيستارا الهندية6- خطوط أول نيبون الجوية (شركة طيران يابانية)7- الخطوط الجوية الأثيوبية8- طيران الهند9- أزول البرازيلية للطيران10- تعادل بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية. (cnbc)