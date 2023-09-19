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إقتصاد

قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:45
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كشف تقرير لمجلة "US News and World Report"، عن قائمة أفضل الدول في العالم من حيث "جودة الحياة".

وقامت المجلة باستطلاع آراء أكثر من 17 ألف شخص حول العالم، بهدف تصنيف الدول الـ 87 المدرجة بحسب الأفضل من حيث جودة الحياة.
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واعتمد التقرير على عدة معايير منها أسعار المنتجات، وجودة سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، والمساواة في الدخل، وجودة القطاع الصحي والتعليمي.

واحتلت السويد الصدارة كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة، وتحديداً القدرة على تحمل التكاليف والسلامة وغيرها.

ووفقًا لتقرير لـ"Numbeo"، يعتبر متوسط تكلفة المعيشة في السويد أقل بنسبة 20.9% من الولايات المتحدة، في حين أن الإيجار أقل بنسبة 57.5%. 

كما تشتهر السويد بالرعاية الصحية المجانية والتعليم الجامعي.

وبحسب "CIA World Factbook"، يتمتع الشعب السويدي بأطول متوسط متوقع للعمر، حيث يبلغ متوسط العمر 82.8 عاماً.

وتتّبع الدولة سياسة ممتازة لإجازات الطفولة، حيث يحق للوالدين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 480 يوماً عند ولادة طفل أو تبنيه. وإذا كان الوالدان يعملان، فلكل واحد منهما 240 يوماً من تلك الأيام.

وتأتي النرويج في المرتبة الثانية كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة. وتمكّن إجازة الطفولة في البلاد الآباء من تقسيم رعاية أطفالهم في المنزل لمدة تصل إلى 49 أسبوعاً براتب كامل أو 59 أسبوعاً بنسبة 80% من راتبهم.

كما تقدم النرويج بدلاً شهرياً للعائلات بعد شهر من ولادة الطفل وحتى بلوغه سن 18 عاماً لتغطية بعض تكاليف تربية الأطفال.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع في النرويج 82.75 عاماً، أي أنه قريب جدا من متوسط العمر المتوقع في السويد. 

وتم تصنيف النرويج، منذ عام 2013، ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث سعادة المواطنين عالمياً، وفقاً لتقرير السعادة العالمي.

واحتلت كندا المركز الثالث بالقائمة، حيث تشتهر البلاد بقدرة سكانها على تحمل تكاليف المعيشة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد ونظام الرعاية الصحية.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع 83.99 سنة، أي 3.24 سنة أعلى مقارنة بالولايات المتحدة.

وتتفوق كندا على المتوسط العالمي في الدخل، والوظائف، والتعليم، والصحة، وجودة البيئة، والعلاقات الاجتماعية، والرضا عن الحياة، وفقاً لمؤشر الحياة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتتمتع كندا بتغطية رعاية صحية شاملة، حيث لدى المواطن نظاماً صحياً ممولاً بشكل أساسي من عائدات الضرائب.

إليكم قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة:
* السويد
* النرويج
* كندا
* الدنمارك
* فنلندا
* سويسرا
* هولندا
* أستراليا
* ألمانيا
* نيوزيلاندا
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