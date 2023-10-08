مليارديرات العرب.. 6 رجال أعمال في قائمة الأغنى في العالم

تواجد 6 رجال أعمال عرب في قائمة مؤشر "بلومبيرج للمليارديرات"، التي تضم أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم، حيث تواجدت 3 جنسيات عربية في القائمة.

وحل بالقائمة؛ وفقاً لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات اطلع عليه "مباشر"، 6 رجال أعمال عرب من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وهم: الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والمصري نصيف ساويرس، والإماراتيان عبدالله الغرير، ويوسف علي، بالإضافة للمصري نجيب ساويرس، والسعودي محمد العمودي.

وتصدر القائمة على مستوى الدول العربية؛ الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال (استثمارات متنوعة)، حيث يمتلك ثروة تبلغ قيمتها 14.5 مليار دولار، ليحل في المرتبة الـ122 عالمياً. (وكالات)