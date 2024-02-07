لحاملي البطاقات الائتمانية.. هكذا يمكنكم الإستفادة من المزايا

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وأصبحت بطاقات الائتمان جزءا لا يتجزأ من طرق التسوق والتمويل الحديث، حيث توفر الراحة والمرونة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ليكون السؤال الأهم هو كيف نتعامل مع هذه البطاقات بذكاء كي نستفيد من مزاياها العديدة، ونقلل من مخاطرها وسلبياتها الكثيرة أيضا.



وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة، فإن الخطوة الأولى لاستخدام بطاقة الائتمان بذكاء وحكمة هي وضع خطة للسداد ودفع المستحقات أولا بأول، وعدم إفساح المجال لتراكم الديون على البطاقة مع ما يعنيه هذا من دفع فوائد شهرية عالية.



وأفضل خطة هي سداد المستحقات على البطاقة بشكل كامل في نهاية كل شهر، وعدم الاكتفاء بدفع الحد الأدنى المسموح به فقط، وذلك لأن دفع الحد الأدنى يعني دفع فوائد عالية على ما تبقى من المبالغ المستحقة، وهذه فوائد تراكمية تزداد في كل شهر. أصبحت البطاقات الائتمانية جزءا أساسيا من واقع حياتنا، مع ميل الناس لتجنب حمل المال معهم، وبدلا من ذلك يمتلك أكثر من مليار شخص في العالم واحدة أو أكثر من بطاقات الائتمان التي يستخدمونها بشكل يومي في حياتهم، سواء للتبضع عبر الإنترنت، أو دفع تذاكر السفر، أو سداد الفواتير الشهرية، أو شراء المواد التموينية من البقالة والأسواق، وغيرها الكثير من الاستخدامات اليومية.وأصبحت بطاقات الائتمان جزءا لا يتجزأ من طرق التسوق والتمويل الحديث، حيث توفر الراحة والمرونة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ليكون السؤال الأهم هو كيف نتعامل مع هذه البطاقات بذكاء كي نستفيد من مزاياها العديدة، ونقلل من مخاطرها وسلبياتها الكثيرة أيضا.وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة، فإن الخطوة الأولى لاستخدام بطاقة الائتمان بذكاء وحكمة هي وضع خطة للسداد ودفع المستحقات أولا بأول، وعدم إفساح المجال لتراكم الديون على البطاقة مع ما يعنيه هذا من دفع فوائد شهرية عالية.وأفضل خطة هي سداد المستحقات على البطاقة بشكل كامل في نهاية كل شهر، وعدم الاكتفاء بدفع الحد الأدنى المسموح به فقط، وذلك لأن دفع الحد الأدنى يعني دفع فوائد عالية على ما تبقى من المبالغ المستحقة، وهذه فوائد تراكمية تزداد في كل شهر.

إذا لم تستطع دفع كامل المبلغ المستحق عليك في نهاية الشهر فعليك على الأقل الالتزام بدفع الحد الأدنى بدون تأخير، وذلك حتى لا تتراكم عليك الفوائد والديون أولا، وكي لا تتأثر درجة الائتمان الخاصة بك على المدى الطويل ثانيا.



ثانيًا، يمكن أن تقع في فخ الديون إذا لم تنتبه إلى إنفاقك، وهنا ننصحك بمراقبة طريقة استخدامك لهذه البطاقة بعناية، وعدم استخدامها إلا في حالات الضرورة، ومعرفتك بوجود رصيد كافٍ لسداد ما يترتب عليها في الوقت المحدد، وتجنب المبالغة في الإنفاق غير الضروري على بطاقتك الائتمانية، والتي لا يمكنك سدادها لاحقا، وينتهي الأمر بدفعك لرسوم فائدة مرتفعة.



ويُعد تتبع إنفاق بطاقتك الائتمانية في كل شهر خطوة مهمة في فهم أين تذهب أموالك، والمبلغ الذي تنفقه بشكل عام. وتذكر أنه سيتم فرض فائدة على تلك الأرصدة السابقة المستحقة، بدءا من تاريخ الشراء.وفي هذا السياق توجد لدى العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان بوابات عبر الإنترنت، أو تطبيقات جوال تساعدك على تتبع نشاط معاملاتك ومشترياتك، ويمكن أن يساعدك هذا في اكتشاف حالات الإنفاق الزائد، والتي يمكنك تصحيحها، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون رصيد بطاقتك الائتمانية أقل من 50% من حد الائتمان الخاص بك.



ثالثًا، لا تستخدم البطاقة أبدا لسحب الأموال النقدية، إذ يتعامل الكثير من الناس مع البطاقة الائتمانية وكأنها بنك مفتوح يمكنهم السحب منه في كل وقت، وهذا ليس صحيحا بالمطلق، فديون البطاقات الائتمانية أغلى بكثير من الديون العادية بسبب الفوائد العالية على الديون المتراكمة عليها.



رابعًا، لا تضع سقفا عاليا لبطاقتك، إذ إن كثير من الناس يعتقدون أن وجود حد ائتماني عال للبطاقة هو من مميزاتها، ولكن قد يكون الواقع هو العكس تماما، فوجود رصيد عال في البطاقة يغري العديد من الأشخاص للإنفاق غير المحسوب، وهنا ننصحك بتعديل الحد الائتماني لبطاقتك إذا كان مرتفعا.



من ناحية أخرى، تقدم بطاقات الائتمان عادةً مزايا ومكافآت يمكن استخدامها لتوفير المال في مجموعة متنوعة من النفقات، سواء كان ذلك استردادا نقديا، أو خصومات فورية على مجمل الفاتورة، أو أميال طيران مجانية، أو خصومات على مشتريات من متاجر ومحلات معينة.وهنا ننصحك بفهم برنامج المكافآت والمزايا الكامنة في بطاقتك فور حصولك عليها من مزود الخدمة، واستخدم بطاقتك الائتمانية بشكل إستراتيجي لتحقيق أقصى قدر من هذه المزايا، سواء كان ذلك بالتسوق خلال موسم الأعياد، أو عروض نهاية السنة؛ حيث تقدم العديد من مواقع التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عروضا جذابة على عمليات الشراء ببطاقات الائتمان.(الجزيرة نت)