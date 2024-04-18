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إقتصاد
مطار عربيّ يتصدّر قائمة أفضل مطارات العالم
Lebanon 24
18-04-2024
|
04:19
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تفوقت قطر في جوائز "سكاي تراكس" العالمية للمطارات لعام 2024، حيث صنّف مطار حمد الدولي في الدوحة كأفضل مطار في العالف، إذ انحصر السباق على لقب "أفضل مطارات العالم" بين مطار حمد الدولي وشانغي السنغافوري السباق مؤخراً.
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وفي هيمنة واضحة للدول الآسيوية على المراكز الأولى، حصل مطار "سيول إنتشون" الكوري الجنوبي على المركز الثالث، كما تم اختياره كأكثر المطارات ملاءمة للعائلات لعام 2024، فيما احتل مطارا طوكيو التوأم هانيدا وناريتا المركزين الرابع والخامس.
كما تقدم مطار هونغ كونغ بصورة ملحوظة في الترتيب، حيث ارتفع 22 مركزاً إلى المرتبة الحادية عشرة بعدما ألغت المدينة القيود الوبائية المرتبطة بكوفيد-19، وشهدت ارتفاعاً في أعداد الركاب.بالمقارنة، لم تكن مطارات الولايات المتحدة موجودة ضمن المراكز الأولى في قائمة أفضل 20 مطاراً في العالم مجدداً، وتراجع مطار "سياتل تاكوما" الأعلى تصنيفاً في أميركا 6 مراتب إلى المركز 24.
وواصلت أوروبا تقديم أداء قوي، حيث حافظ كل من مطار شارل ديغول في باريس ومطارات ميونخ وزيورخ وإسطنبول على تواجدهم ضمن المراكز العشرة الأولى. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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