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إقتصاد

شهد اليوم إرتفاعاً... إليكم هذا الخبر عن الدولار

Lebanon 24
16-05-2024 | 10:21
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ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد انخفاض حاد أمس الأربعاء عقب البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، في حين ارتفع الين الياباني بعد مكاسب قوية في اليوم السابق.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.24 بالمئة إلى 104.45 بعد انخفاضه 0.75 بالمئة أمس الأربعاء إذ رفع المتعاملون توقعاتهم حول تخفيضات الفائدة الأميركية، ويتوقعون الآن خفضها مرتين بحلول نهاية العام.
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وانخفض الدولار واحدا بالمئة مقابل الين أمس الأربعاء بعد البيانات وانخفض 0.11 بالمئة أخرى اليوم الخميس إلى 154.74، بعد أن تراجع إلى 153.6 قبل أن تؤثر بيانات النمو اليابانية الضعيفة على الين.

وانخفضت العملة اليابانية نحو 9.5 بالمئة هذا العام، إذ حافظ بنك اليابان على نهج تيسير السياسة النقدية، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى جذب الأموال نحو السندات الأميركية والدولار.

وسجل اليورو أعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار الخميس، قبل أن يتراجع 0.1 بالمئة عند 1.0871 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في شهر عند 1.2675 دولار قبل أن يتراجع قليلا.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة أمس الأربعاء، أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أميركي لكنه توقف عقب زيادة غير متوقعة في البطالة في أستراليا ليبلغ في أحدث التعاملات 0.6676.

وعلى صعيد العملات الرقمية، سجلت عملة بتكوين أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 66695 دولارا قبل أن تتراجع قليلا. (سكاي نيوز)
 
 
 
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