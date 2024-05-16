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إقتصاد

بأكثر من الضعف.. النشاط التجاري بين روسيا والصين يتسارع بشكل واضح

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:08
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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الصين لمدة يومين، التقى في مستهلها نظيره شي جين بينغ. وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في مارس، والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلاً عن 6 أشهر.
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وبعد عقده اجتماعاً مع بوتين، قال الرئيس الصيني إن "الوصول بالعلاقات الصينية الروسية لما هي عليه اليوم، لم يكن أمراً سهلاً، ويتعين على الجانبين الحرص عليها".

"شي" لبوتين: العلاقات بين الصين وروسيا يجب أن تستمر لأجيال

بدوره، صرح الرئيس الروسي: "لقد حدد المستوى الاستراتيجي العالي غير المسبوق للشراكة بين بلدينا، اختياري للصين كأول دولة أزورها بعد ولايتي الجديدة. سنحاول إقامة تعاون أوثق في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، ومصادر الطاقة المتجددة، وقطاعات مبتكرة أخرى".

وتسارع النشاط التجاري بين الدولتين في السنوات الأخيرة لتصبح الصين الشريك التجاري الأهم لروسيا. فبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من الضعف بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019.

البيانات أظهرت قفزةً في قيمة التبادل التجاري في 2023 لتتجاوز 240 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 111 ملياراً في عام 2019. وبلغت قيمة صادرات روسيا إلى الصين 129 مليار دولار، بينما استوردت موسكو منتجات صينية بقيمة بلغت 111 مليار دولار العام الماضي. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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