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إقتصاد
مساء اليوم.. على أي تسعيرة أغلق الدولار؟
Lebanon 24
16-05-2024
|
14:37
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس، ما بين 89250 و 89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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