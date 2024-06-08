عن مشاريع مياه بيروت وجبل لبنان.. ماذا قال جبران؟

جال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران يرافقه رئيس دائرة عاليه في المؤسسة يونس الجرماني ووفد من الفنيين والاداريين على مشاريع المياه في قضاء عاليه.

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وكانت البداية من بلدة كيفون حيث تفقد محطة المياه والمزرعة الشمسية والبئر، ثم انتقل الى بسرين لوضع حجر الأساس لإعلان بدء الأعمال بتجهيز البئر والمحطة العائدة له.

بعد ذلك، توجه جبران الى عين داره حيث دشن مشروع جر مياه عين الجوزة إلى البلدة، لينتقل بعدها إلى عين البحصاصة في عين دارة حيث كان لقاء مع فاعليات البلدة بحضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل، الاب غسان حنا ممثلا متروبوليت جبيل والبترون المطران سلوان موسي، رئيس البلدية العميد مارون بدر واعضاء المجلس البلدي، عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز رياض عطالله، راعي رعية عين داره للموارنة الأب شكرالله شهوان.

وفي كلمةٍ له، أكد جبران أنّ "المؤسسة لا تعرف الكسل، في زمن أصبح فيه الكسل مفروضا على المؤسسات"، وقال: "بالرغم من كل الهبوط في مستوى الخدمات في لبنان، وعدم الجدية في العمل في الكثير من المؤسسات والدوائر، تبقى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الشمعة المضيئة، في عتمة هذه الليالي الحالكة، في وطن يتخبط بين الأمواج الخارجية والمحلية، مستغيثا للبقاء وعبور هذه المرحلة".



كذلك، أكّد أن "المؤسسة ستظل تقاوم عدم توفر الإمكانيات، وعدم الإنتاجية، وستظل تقاوم الإحباط عند جميع الناس، وستظل تُطلق المشاريع الإنمائية المائية في كافة المناطق دون إستثناء، لأن المؤسسة لا ترضخ ولا تحب الكسل" .



أضاف: "بالرغم من كل الصعاب والوضع الإقتصادي المخيف في الوطن، وبالرغم من كل الأبواق المتشائمة التي تحاول شيطنة المؤسسة وإدارتها أحيانا، سنظل نقاوم بما لدينا من قدرة وإمكانيات لنفلش الخير على كل المناطق لتصل المياه. ومن هنا أعتذر من كل مواطن ما زال يعاني من شح المياه، وأعدكم بأنّنا سنستكمل الخطة الخماسية التي أطلقتها المؤسسة بتنفيذ كل المشاريع المتبقية، في كل نطاق المؤسسة، في جميع الأقضية، لتحسين ظروف العيش للمواطنين".



وتابع: "أما لمنطقة الشوف وعاليه، فإننا وبالتعاون مع الـ AFD‏ ندرس مُخطّط توجيهي كامل، وسنبذل كل الجهد لإتمامه والعمل على تنفيذه، لأن المنطقة بحاجة ماسة اليه، كما أننا ندرس زيادة المصادر المائية، لأننا نعلم كما تعلمون ان الجبل هو قلب لبنان، فكيف للقلب أن يكون عطشانا".



وبارك جبران لأهالي عين داره المشروع ولكيفون البئر والمحطة والطاقة الشمسية، ولبلدة بسرين، بدء الأعمال في تجهيز البئر والمحطة العائدة له. شاكرا كل من ساهم ويساهم في انجاز هذه المشاريع.