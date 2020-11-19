صندوق النقد الدولي يحذر: مسار الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال صعبًا

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بما وصفته بالتقدم الكبير في تطوير لقاحات لـ"كوفيد -19"، الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم وتسبب في فقد عشرات الملايين من الوظائف.

كما حذرت جورجيفا في مدونة نشرت قبل قمة مجموعة العشرين من أن مسار الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال صعبًا مع تجدد جائحة "كوفيد -19" في الكثير من الدول، وعرضة لانتكاسات.

وناشدت أيضًا مجموعة العشرين ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية حول المنتجات والخدمات الطبية، بما يشمل تلك المرتبطة باللقاحات.

وفي الشهر الماضي توقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي 4.4% خلال عام 2020، وعودته للنمو 5.2% في العام المقبل.

وأوضحت جورجيفا أن البيانات التي تلقاها الصندوق منذ صدور تلك التوقعات أكدت استمرار التعافي، مع تسجيل الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى نشاطا اقتصاديا أقوى من المتوقع في الربع الثالث، ولكن بعض البيانات تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصادات التي ينتشر فيها الوباء.