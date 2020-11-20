إقتصاد

مصرف لبناني يجري محادثات ليبيع وحداته.. والصفقة قريبة

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:16
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تحدثت معلومات عن تطور شهدته محادثات يقوم بها مصرف لبناني لبيع وحداته في دولة عربية قد تؤدي الى إبرام صفقة البيع قريباً، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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