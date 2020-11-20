عاصمة عربية الأرخص معيشة.. مجاورة للبنان!

رغم أزمة كورونا، حافظت هونغ كونغ على مرتبتها كأغنى مدينة في العالم، وجاء ذلك بحسب تقرير تكلفة المعيشة العالمية 2020، الذي أعده محللو وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

وشمل التقرير 133 مدينة، وأخذ في الحسبان أسعار 138 سلعة وخدمة مختلفة، من الطعام والملابس إلى تكلفة استئجار المساكن وتعليم الأطفال في المدارس الخاصة.