إقتصاد

استثمارات أميركية مليارية في روسيا.. هذه قيمتها بالأرقام

Lebanon 24
20-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-767749-637414665410799232.jpg
Doc-P-767749-637414665410799232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول في سلطات العاصمة الروسية، أن حجم الاستثمارات الأميريكية المتراكمة في اقتصاد موسكو بلغ حتى الآن 2.7 مليار دولار.

وقال نائب عمدة العاصمة للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي فلاديمير إيفيموف، إن موسكو تعد واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتعد الشركات من الولايات المتحدة من بين المستثمرين المهمين في العاصمة.

وأضاف، خلال فعالية المائدة المستديرة حول التعاون بين موسكو والولايات المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم من هذا البلد بلغ 2.7 مليار دولار، مشيرا إلى وجود نمو ديناميكي منتظم في هذه الاستثمارات.

بدوره أشار رئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، ألكسندر بروخوروف، إلى أن حجم الصادرات من موسكو إلى الولايات المتحدة يتزايد هذا العام أيضا.

وأوضح قائلا: "في الفترة من كانون الثاني إلى آب 2020، بلغت الصادرات من موسكو إلى الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 7% من إجمالي صادرات موسكو، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي عند 1.1 مليار دولار".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2020-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:00 | 2020-11-20
15:38 | 2020-11-20
14:49 | 2020-11-20
12:47 | 2020-11-20
12:00 | 2020-11-20
10:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website